Где в Москве можно будет получить частицу Благодатного огня из Иерусалима

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14 апреля 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

В московском аэропорту Внуково ждут частицу Благодатного огня из Иерусалима, которая будет доставлена специальным самолетом. От привезенной частицы в воздушной гавани зажгут два светильника.



Один из них сразу же отправят в Храм Христа Спасителя, а со второго огонь смогут получить все желающие.

Ожидается, что спецборт должен приземлиться в 22:30, но уже сейчас в зале прибытия международных авиалиний собираются верующие, представители епархий Русской Православной Церкви, а также прихожане московских и подмосковных храмов. Получив частицу Благодатного огня, они отправятся в свои регионы и приходы, чтобы поделиться ею с другими.

Делегацию Фонда Андрея Первозванного, которая привезет частицу Благодатного огня, возглавляют президент компании РЖД Владимир Якунин и епископ Воскресенский Савва, викарий Московской епархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, сообщают "Вести".

В течение Светлой седмицы огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу Большая Ордынка, дом 35 с 9:00 до 21:00. Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.