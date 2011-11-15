Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Хабмама.рф побывала в гостях у председателя Думы Приамурья

15 ноября 2011, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске во вторник состоялась информационная встреча спикера Законодательной Думы Хабаровского края – Сергея Хохлова с родительской общественностью города. Большинство родителей являются активными пользователями специализированного сайта: хабмама.рф.

В Хабаровском крае 6636 многодетных семей, в которых воспитываются более 20 000 детей. Спектр вопросов, которые волнуют хабаровских мам и пап достаточно широкий. Первый по популярности вопрос, конечно же, наличие мест в детских садах и порядок их распределения. Второй - предоставление жилья молодым специалистам, задействованным в системе дошкольного образования, передает РИА "АмурПРЕСС".

"Комфорт нас и наших детей, зависит от благополучия тех, кто работает с ними", - заверили Сергея Хохлова родители, подчеркнув, что большинство воспитателей в детсадах – энтузиасты.

По словам Хохлова, в настоящее время в активном порядке прорабатывается вопрос повышения заработной платы данной категории бюджетников. Это стало возможным, благодаря профициту бюджета в 2011 году.

Спикер региональной Думы выразил надежду, что молодые специалисты  после получения высшего образования будут возвращаться в родные края и работать там. В таком случае, им будет проще и с жильем, и с размером заработной платы.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан