Хабмама.рф побывала в гостях у председателя Думы Приамурья

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15 ноября 2011, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске во вторник состоялась информационная встреча спикера Законодательной Думы Хабаровского края – Сергея Хохлова с родительской общественностью города. Большинство родителей являются активными пользователями специализированного сайта: хабмама.рф.

В Хабаровском крае 6636 многодетных семей, в которых воспитываются более 20 000 детей. Спектр вопросов, которые волнуют хабаровских мам и пап достаточно широкий. Первый по популярности вопрос, конечно же, наличие мест в детских садах и порядок их распределения. Второй - предоставление жилья молодым специалистам, задействованным в системе дошкольного образования, передает РИА "АмурПРЕСС".



"Комфорт нас и наших детей, зависит от благополучия тех, кто работает с ними", - заверили Сергея Хохлова родители, подчеркнув, что большинство воспитателей в детсадах – энтузиасты.



По словам Хохлова, в настоящее время в активном порядке прорабатывается вопрос повышения заработной платы данной категории бюджетников. Это стало возможным, благодаря профициту бюджета в 2011 году.



Спикер региональной Думы выразил надежду, что молодые специалисты после получения высшего образования будут возвращаться в родные края и работать там. В таком случае, им будет проще и с жильем, и с размером заработной платы.