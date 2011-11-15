Председатель Следственного комитета посетил Еврокомиссию

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15 ноября 2011, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта Следственного Комитета РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин посетил Еврокомиссию и провел встречи с Еврокомиссаром по внутренним делам Сесилией Мальмстрем и Генеральным директором по торговле Жаном-Люком Демарти, сообщает СК РФ.





В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и перспективы развития взаимодействия Российской Федерации и Евросоюза в профильных областях, в частности, в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, во время рабочей встречи с Федеральным прокурором Жоаном Дельмюлем и представителями компетентных органов Королевства Бельгии обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе в работе по конкретным уголовным делам.