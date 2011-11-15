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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Председатель Следственного комитета посетил Еврокомиссию

15 ноября 2011, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта Следственного Комитета РФ
Фото с сайта Следственного Комитета РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин посетил Еврокомиссию и провел встречи с Еврокомиссаром по внутренним делам Сесилией Мальмстрем и Генеральным директором по торговле  Жаном-Люком Демарти, сообщает СК РФ.

В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и перспективы развития взаимодействия Российской Федерации и Евросоюза в профильных областях, в частности, в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
Кроме того, во время рабочей встречи с Федеральным прокурором Жоаном Дельмюлем и представителями компетентных органов Королевства Бельгии обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе в работе по конкретным уголовным делам.
ЕП

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