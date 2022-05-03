Певица Анастасия Спиридонова заявила, что не переживает из-за ухода с российского рынка ряда иностранных компаний

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3 мая 2022, 14:56 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Спиридонова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анастасия Спиридонова в рамках беседы с журналистами во вторник, 3 мая, заявила, что для нее не является трагедией уход ряда иностранных компаний из России в связи со спецоперацией на Украине.

Анастасия Спиридонова отметила, что до восемнадцати лет жила в обычной семье в провинции и не видела каких-то благ – даже ресторанов фаст-фуда там не было. Певица в разговоре с teleprogramma.pro уточнила, что для нее зарубежные компании не являются жизненной необходимостью и добавила, что проживет и без них.

Спиридонова также сообщила, что не намерена переезжать из России, поскольку любит свою страну.