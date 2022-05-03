Певица Анастасия Спиридонова призналась, что недооценивала сложность материнства

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3 мая 2022, 12:44 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Спиридонова, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Анастасия Спиридонова в рамках беседы с представителями СМИ во вторник призналась, что не ожидала, что материнство это так сложно. По словам артистки, она готова целовать руки всем мамам мира.

Анастасия Спиридонова отметила, что и не подозревала, как тяжело было ее маме, у которой трое детей. "Это такой большой труд", – заметила артистка в разговоре с порталом teleprogramma.pro.

По словам певицы, она очень рада тому, что сейчас можно наслаждаться материнством, поскольку есть няни, детские сады, а также помощь от бабушек. Спиридонова уточнила, что когда выстраивается быт и составляется режим, наступает настоящая радость от общения с ребенком.