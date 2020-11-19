Цымбалюк-Романовская ответила юристам, комментирующим наследство Джигарханяна

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19 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, прокомментировала мнения юристов, которые рассказывают о возможных вариантах распределении наследства ушедшего из жизни актера.

«У нас не было общего имущества с Арменом Борисовичем. Все мое имущество приобретено до брака. Так что юристы, которые дают глупые комментарии, не знают, что говорят. Все имущество - моя собственность, так что со Степаном у меня нет никаких имущественных отношений, мы с ним нигде не пересекаемся», - пояснила она.

Цымбалюк-Романовска не понимает, почему ее «приплетают» к этой истории.

Ранее ее адвокат Лариса Широкова заявила, что если приемный сын Джигарханяна Степан предъявит претензии по наследству ее клиентке, то в ответ последуют зеркальные меры, которые давно подготовлены.