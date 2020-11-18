Адвокат Широкова: У Цымбалюк-Романовской могут быть претензии материального характера к части имущества Джигарханяна

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18 ноября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Виталина Цымбалюк-Романовская, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Широкова, адвокат бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, прокомментировала мнения своих коллег о том, что пианистка может претендовать на долю в наследстве ушедшего из жизни актера.

Широкова отметила, что если приемный сын Джигарханяна Степан предъявит претензии по наследству Цымбалюк-Романовской, то в ответ последуют зеркальные меры, которые давно подготовлены.

«В случае, если в адрес Виталины поступят некие требования, то мы незамедлительно ответим зеркальными мерами, поскольку наша доказательная база по возможным претензиям материального характера давно собрана и ждет своего часа. При жизни Армена Борисовича эти споры не велись, чтобы никак не повлиять на его здоровье и моральное состояние», - пояснила она.

По ее словам, пока сохранено таинство завещания, можно только очертить предполагаемый круг наследников. Широкова не исключает, что это может быть сын или иное лицо, не относящееся к категории родственников.

На данный момент претензий Степана к Цымбалюк-Романовской нет. Однако, если теоретически это допустить, то перспективы они имеют туманные, поскольку у экс-супруги Джигарханяна есть правовой повод предъявить наследникам актера претензии имущественного характера.

Ранее Цымбалюк-Романовская опубликовала прощальный ролик с Джигарханяном.