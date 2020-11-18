Адвокат Жорин объяснил, кому достанется наследство Романа Виктюка

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18 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Роман Виктюк, Фото: Anvar Galeev/Russian Look/globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется имущество театрального режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка. Актер ушел из жизни на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября, сообщает kp.ru.

«Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам … В случае, если таковых родственников нет [как у Виктюка] в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети. Между ними имущество делится в равных долях», - пояснил он.

Отмечается, что у артиста осталась квартира в элитном доме на Тверской с видом на Кремль и Госдуму, которая сейчас будет стоить около 50 миллионов рублей. Ему она досталась в 90-х годах от тогдашнего мэра Юрия Лужкова.

Близкая подруга Виктюка актриса Валентина Тылизина рассказала, что «особых богатств за свою карьеру он так и не нажил». По ее словам, все деньги он тратил на пиджаки, ничего не откладывал и не копил. Она поделилась, что актер жил один без семьи, но у него остались близкие родственники во Львове - две сестры и племянница.