В театре назвали причину смерти Романа Виктюка

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17 ноября 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роман Виктюк, фото из соцсетей

Причиной смерти народного артиста России, режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Роман Виктюк был госпитализирован 27 октября, у него выявили коронавирус. 28 октября ему исполнилось 84 года. Артист находился в ковидном госпитале.

Во вторник, 17 ноября, появилась информация о смерти артиста. Пресс-атташе Театра Виктюка назвала причину смерти режиссера - это тромбоэмболия. Информация о точной дате прощания с народным артистом будет объявлена позднее. В театре рассказали, что Виктюк говорил о желании быть похороненным на родине, во Львове, там, где покоятся его родители. Сейчас этим вопросом занимаются.

Роман Виктюк родился во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины.

В 1991 году был создан Театр Романа Виктюка. Виктюк показал премьерный спектакль "М. Баттерфляй".