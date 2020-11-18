Цымбалюк-Романовская опубликовала прощальный ролик с Джигарханяном
18 ноября 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, не пришла на похороны актера. Во вторник, 17 ноября, народного артиста СССР проводили в последний путь.
«Я готовлю программу русской музыки с оперной певицей. Я думала все отменить, потому что состояние было депрессивным. Но она приехала, забрала телефон и буквально заставила меня целый день играть Чайковского. И это был выход. Когда занимаешься искусством, все лишние мысли уходят и остается главное — ощущение катарсиса», - призналась она.
По ее словам, в день смерти Джигарханяна ей постоянно звонили журналисты и знакомые, выражали сочувствие. Несмотря на то, что пианистка не смогла посетить церемонию прощания и похороны актера, она выложила черно-белые кадры, на которых легендарный режиссер спускается по лестнице, а потом едет за рулем.
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