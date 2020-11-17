Цымбалюк-Романовская не пришла проститься с Арменом Джигарханяном

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17 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Армен Джигарханян, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

В Москве сегодня провожают в последний путь народного артиста СССР, актера, режиссера Армена Джигарханяна. Вдова актера Татьяна Власова тяжело переживает уход мужа.

Как обратили внимание журналисты, женщина изо всех сил держалась на церемонии прощания. Пасынок Армена Борисовича Степан Джигарханян не успел прилететь в Москву на похороны из США, но он обязательно приедет отдать дань памяти отцу.

Не замечена на прощании с легендарным актером пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Это молодая женщина была третьей супругой Джигарханяна. Они развелись, прожив вместе чуть более года.

Виталина ранее опубликовала в соцсетях кадр, на котором Армен Борисович сидит в зрительном зале в своем театре и машет рукой в сторону фотографа, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Возможно, так Цымбалюк-Романовская простилась с бывшим мужем.