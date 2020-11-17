Прощание с Арменом Джигарханяном началось в Москве

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17 ноября 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Армен Джигарханян, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября, началась церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. На траурном мероприятии присутствуют его родные, друзья, коллеги и поклонники.

Армен Джигарханян ушел из жизни в минувшую в субботу в возрасте 85 лет.

В холле Московского драматического театра размещен портрет артиста, окруженный венками от друзей и коллег. Гроб с телом Армена Борисовича установлен на сцене. В зале звучит музыка, а на экране демонстрируются фотографии актера и режиссера.

Напомним, Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский артист.