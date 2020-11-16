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Приемный сын Джигарханяна поделился одной из последних фотографий актера

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Приемный сын Джигарханяна поделился одной из последних фотографий актера
Армен Джигарханян, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Приемный сын знаменитого актера и режиссера Армена Джигарханяна Степан поделился в социальной сети одной из последних фотографий артиста. На снимке он запечатлен с супругой Татьяной Власовой.

Степан Джигарханян уточнил, что фото было сделано незадолго до последней госпитализации актера. На снимке мужчина и женщина выглядят счастливыми и довольными.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. Он был одним из самых знаменитых советских и российских артистов. Более того, имя артиста вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино – 367.

instagram.com
instagram.com

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