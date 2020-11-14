Адвокат Юкша рассказал, как могут распределить имущество Джигарханяна

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14 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: inforeactor.ru

Армен Джигарханян, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша рассказал, кому достанется имущество Народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В субботу стало известно о смерти легендарного актера.

Юкша отметил, что у известных людей всего много претендентов на наследство. Однако в законах четко прописано, что основными наследниками являются супруг, дети в законном браке и родители - наследники первой группы, объяснил он.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день Армен Борисович находится в разводе, то есть действующей супруги у него нет. Соответственно, никаких подобных наследственных требований предъявляться не может», - добавил адвокат.

По его словам, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не может претендовать на имущество актера, но есть вероятность, что она вмешается в процесс и попытается отвоевать долю, на которую претендовала, будучи его женой. Также получить наследство не может и пасынок Степан, уточнил Юкша. Он пояснил, что все наследники первой группы могут получить равные доли.