Друг Джигарханяна рассказал о причине смерти актера
14 ноября 2020, 10:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Артур Согомонян, друг скончавшегося сегодня утром Армена Джигарханяна, заявил, что врачи пытались спасти актёра, но состояние его здоровья уже не позволило. По его словам, сердце остановилось в 6 утра.
«В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно», - пояснил он.
Согомонян отметил, что смерть Джигарханяна не связана с заражением новой коронавирусной инфекцией. Он добавил, что точная причина будет известна после вскрытия.
Напомним, что здоровье артиста ухудшилось в 2018 году. За два года он около шести раз попадал в больницу. Пережил инсульт и инфаркт, был в коме.
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