Друг Джигарханяна рассказал о причине смерти актера

Аргументы Недели → Культура 13+

14 ноября 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: Армен Джигарханян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Артур Согомонян, друг скончавшегося сегодня утром Армена Джигарханяна, заявил, что врачи пытались спасти актёра, но состояние его здоровья уже не позволило. По его словам, сердце остановилось в 6 утра.

«В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно», - пояснил он.

Согомонян отметил, что смерть Джигарханяна не связана с заражением новой коронавирусной инфекцией. Он добавил, что точная причина будет известна после вскрытия.

Напомним, что здоровье артиста ухудшилось в 2018 году. За два года он около шести раз попадал в больницу. Пережил инсульт и инфаркт, был в коме.