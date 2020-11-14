ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Друг Джигарханяна рассказал о причине смерти актера

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Друг Джигарханяна рассказал о причине смерти актера
фото: Армен Джигарханян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Артур Согомонян, друг скончавшегося сегодня утром Армена Джигарханяна, заявил, что врачи пытались спасти актёра, но состояние его здоровья уже не позволило. По его словам, сердце остановилось в 6 утра.

«В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно», - пояснил он.

Согомонян отметил, что смерть Джигарханяна не связана с заражением новой коронавирусной инфекцией. Он добавил, что точная причина будет известна после вскрытия.

Напомним, что здоровье артиста ухудшилось в 2018 году. За два года он около шести раз попадал в больницу. Пережил инсульт и инфаркт, был в коме.

БА

В мире

Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального

Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального

Депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») прокомментировал позицию Германии по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым веществом «Новичок». По его словам, это беспочвенная «атака на Россию».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью