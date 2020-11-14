Умер Армен Джигарханян

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14 ноября 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Армен Джигарханян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Минувшей ночью на 86-м году жизни скончался легендарный актер, режиссер, Народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщил в субботу, 14 ноября, представитель театра, названного в честь его имени.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», - высказал он.

Друг артиста Артур Согомонян уточнил, что сердце Джигарханяна остановилось в шесть утра.

Напомним, что Армен Джигарханян за последние два года около шести раз попадал в больницу. У него был диагностирован гипертонический криз, а также имелось подозрение на невралгию. Кроме того, он пережил инфаркт и инсульт.