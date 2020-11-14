Умер Армен Джигарханян

14 ноября 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Минувшей ночью на 86-м году жизни скончался легендарный актер, режиссер, Народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщил в субботу, 14 ноября, представитель театра, названного в честь его имени.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», - высказал он.
Друг артиста Артур Согомонян уточнил, что сердце Джигарханяна остановилось в шесть утра.
Напомним, что Армен Джигарханян за последние два года около шести раз попадал в больницу. У него был диагностирован гипертонический криз, а также имелось подозрение на невралгию. Кроме того, он пережил инфаркт и инсульт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.