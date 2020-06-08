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8 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Армен Джигарханян. Фото: Википедия

Знаменитый российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован. Отмечается, что несколько месяцев назад у него был инсульт, и теперь артист находится в тяжелом состоянии из-за последовавших осложнений.

Отмечается, что после того, как состояние Джигарханяна ухудшилось, врачи приняли решение перевести его в реанимацию из кардиологии. За последние несколько месяцев это не первый случай, когда артист оказался в больнице. В феврале текущего года врачи сообщали, что Джигарханян идет на поправку.

Ранее друг Армена Джигарханяна продюсер Марк Рудинштейн рассказал о состоянии актера после разрыва с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.