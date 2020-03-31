Продюсер Рудинштейн заявил, что Джигарханян превратился в «овощ»

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31 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Фото: Википедия

Продюсер Марк Рудинштейн рассказал, что его друг актер Армен Джигарханян после развода с пианисткой Цымбалюк-Романовской перестал быть похожим сам на себя.

«Вместо него – овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег», - считает Рудинштейн.

Он отозвался об экс-супруге Джигарханяна как о «хитрой девке», которая знает, чего хочет от жизни. По мнению продюсера, Цымбалюк-Романовская ушла к Шаляпину ради пиара, но рассталась с певцом, когда отношения перестали приносить ей выгоду.