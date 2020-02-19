Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально изменила имидж

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19 февраля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Виталина Цымбалюк-Романовская, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко изменила имидж. Пианистка продемонстрировала фотографию с новыми прической и макияжем на своей страничке в соцсети.

Виталина, которая раньше носила завитые локоны и предпочитала нейтральный макияж, предстала перед подписчиками в обновленном образе.

Можно увидеть, что Цымбалюк-Романовская выпрямила волосы, сделала яркие стрелки на глазах и нанесла мерцающие тени.

Многие сделали Виталине комплименты, в частности подписчица с ником alisa_funtikova написала: "Вам очень идет такая прическа!!! Женщина-кремень такая!!!". Фолловер ksusha__agat заявила: "Очень красиво! Обалденный образ".

Нашлись, однако, и те, кому изменения не понравились. Подписчица ivanovanelli9614 призвала: "Верните свои локоны и никого не слушайте, что кудри старят...".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)18 Фев 2020 в 10:01 PST