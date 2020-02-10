Экс-избранница Шаляпина отреагировала на его роман с 40-летней миллионершей

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала роман певца с 40-летней миллионершей из Канады, с которой он отдыхал в круизе по Тихому океану.
«Мне это, если честно, неинтересно. Я не смотрю и не слежу за ним», - резко отреагировала экс-супруга актера Армена Джигарханяна.
При этом на вопрос журналиста, случайно ли это, что Прохор Шаляпин находит себе только богатых женщин, Цымбалюк-Романовская ответила, что певец «сам по себе случайность» и иного себе она о нем не представляет.
Сам артист рассказал, что находится сейчас на Маврикии, но раскрывать подробности своей личной жизни не намерен.
«Ничего не хочу рассказывать. Это мое личное дело … Вернусь с отдыха, там посмотрим», - высказал Шаляпин.
Ранее подруга Татьяны рассказала о семейном положении миллионерши. По некоторым данным, Шаляпин не стеснятся тратить деньги своей избранницы на отдыхе.
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