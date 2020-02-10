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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Экс-избранница Шаляпина отреагировала на его роман с 40-летней миллионершей

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Экс-избранница Шаляпина отреагировала на его роман с 40-летней миллионершей
фото: Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, Komsomolyskaya Pravda/ globallookpress.com

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала роман певца с 40-летней миллионершей из Канады, с которой он отдыхал в круизе по Тихому океану.

«Мне это, если честно, неинтересно. Я не смотрю и не слежу за ним», - резко отреагировала экс-супруга актера Армена Джигарханяна.

При этом на вопрос журналиста, случайно ли это, что Прохор Шаляпин находит себе только богатых женщин, Цымбалюк-Романовская ответила, что певец «сам по себе случайность» и иного себе она о нем не представляет.

Сам артист рассказал, что находится сейчас на Маврикии, но раскрывать подробности своей личной жизни не намерен.

«Ничего не хочу рассказывать. Это мое личное дело … Вернусь с отдыха, там посмотрим», - высказал Шаляпин.

Ранее подруга Татьяны рассказала о семейном положении миллионерши. По некоторым данным, Шаляпин не стеснятся тратить деньги своей избранницы на отдыхе.

 
 
 
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Публикация от Прохор Шаляпин ???????? (@shalyapin_official)9 Фев 2020 в 11:28 PST

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