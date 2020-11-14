Лещенко прокомментировал идею Меладзе об отказе от новогодних съемок

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14 ноября 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "360"

Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лев Лещенко поддержал Валерия Меладзе, который предложил бойкотировать съемки "голубых огоньков" на телевидении из-за ситуации с коронавирусом. Но надо поставить этот вопрос по-другому, считает певец.

"Если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все. Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала", — отметил Лещенко.

Тысячи артистов по всей России сейчас стали изгоями и находятся в бедственном положении, подчеркнул народный артист РСФСР. Певец считает, что тяжелее всего из-за введенных в связи с COVID-19 ограничений приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.

Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Юрий Лоза предполагает, что отказавшихся с удовольствием заменят другие артисты. Иосиф Пригожин поддержал Меладзе.