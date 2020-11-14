Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего отказаться от новогодних эфиров
14 ноября 2020, 15:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин оценил заявление певца Валерия Меладзе о том, что российским артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений, которые ввели с 13 ноября до 15 января в Москве.
«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит», - высказал он.
Ранее Меладзе заявил, что ежедневно в столичное метро спускаются 3 млн человек, не соблюдая дистанцию и прочие антиковидные правила, а отменяют концерты и праздничные мероприятия. По его словам, если артисты массово откажутся от выступлений, то может отсутствие работы в их отрасли кто-то заметит.
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