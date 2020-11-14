Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего отказаться от новогодних эфиров

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14 ноября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин оценил заявление певца Валерия Меладзе о том, что российским артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений, которые ввели с 13 ноября до 15 января в Москве.

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит», - высказал он.

Ранее Меладзе заявил, что ежедневно в столичное метро спускаются 3 млн человек, не соблюдая дистанцию и прочие антиковидные правила, а отменяют концерты и праздничные мероприятия. По его словам, если артисты массово откажутся от выступлений, то может отсутствие работы в их отрасли кто-то заметит.