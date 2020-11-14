Меладзе призвал всех артистов отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений

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14 ноября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный певец Валерий Меладзе призвал свих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует … Новогодние концерты, это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», - высказал он.

Меладзе отметил, что может тогда, когда все артисты откажутся от съёмок в новогодних программах, кто-нибудь заметит, что есть отрасль, «в которой десятки тысяч людей лишены работы». По его словам, ежедневно в столичное метро спускаются 3 млн людей, не соблюдая дистанции и прочих правил, но отменяют праздничные концерты.

Ранее юморист Максим Галкин раскритиковал появление многих знаменитостей на церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года-2020».

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