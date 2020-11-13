Максим Галкин раскритиковал светское мероприятие с участием Собчак, Богомолова, Киркорова, Дани Милохина и Моргенштерна

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13 ноября 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Максим Галкин раскритиковал светское мероприятие с участием Ксении Собчак и ее супруга Константина Богомолова, Филиппа Киркорова, актера Милош Бикович.

Звездные семейства Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма также засветились на одном из главных светских событий — церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года-2020», которое Максим Галкин назвал «ярмаркой тщеславия», сообщает Teleprogramma.pro.

Шоумен Максим Галкин не был замечен в числе гостей. Он возмутился, считая, что подобные мероприятия сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, неуместны.

«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!» — написал в Инстаграм Галкин.

Как отметил шоумен, на месте организаторов «ярмарки тщеславия» он обязательно учел бы ситуацию с пандемией и подобрал более уместный дресс-код вместо вечерних платьев и смокингов.

«Переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид и наградил бы только медиков», — высказался Галкин.

В главной номинации «Человек года» победителями объявлены российские врачи. А вот то, что открытием года признан 18-летний тиктокер Даня Милохин, а лучшим музыкантом - рэпер Моргенштерн, в сети спорят.

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