Собчак похвалилась отдыхом в любимом отеле в Эмиратах

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7 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из соцсети Инстаграм

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото из отеля в Объединенных Арабских Эмиратах. После перенесенного заболевания коронавирусом, когда в Москве испортилась погода, Собчак решила погреться под солнцем.

Она поселилась в шикарном отеле. «Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» - поделилась Собчак. Знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена в длинном свободном платье стиля кимоно около отеля.

Также телеведущая призналась, что в Сочи не поедет.

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 39 лет. Она улетела на отдых перед днем рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Ноя 2020 в 12:59 PST

Недавно Ксении Собчак неизвестные пригрозили отрезать голову после того, как она после серии нападений во Франции поддержала президента этой страны Эммануэля Макрона.

Теперь в сети критикуют Ксению: «После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?», «Правильно, Ксюша, в сердце ислама», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна!», «Она всегда вовремя переобувается - это её коронка».