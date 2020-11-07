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Собчак похвалилась отдыхом в любимом отеле в Эмиратах

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак похвалилась отдыхом в любимом отеле в Эмиратах
Ксения Собчак, фото из соцсети Инстаграм

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото из отеля в Объединенных Арабских Эмиратах.  После перенесенного заболевания коронавирусом, когда в Москве испортилась погода, Собчак решила погреться под солнцем.

Она поселилась в шикарном отеле. «Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» - поделилась Собчак. Знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена в длинном свободном платье стиля кимоно около отеля.
Также телеведущая призналась, что в Сочи не поедет.

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 39 лет. Она улетела на отдых перед днем рождения.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Недавно Ксении Собчак неизвестные  пригрозили отрезать голову после того, как она после серии нападений во Франции поддержала президента этой страны Эммануэля Макрона.

Теперь в сети критикуют Ксению: «После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?», «Правильно, Ксюша, в сердце ислама», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна!», «Она всегда вовремя переобувается - это её коронка».

ИЧ

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