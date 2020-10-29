Собчак показала скрин сообщений c угрозами отрезать ей голову

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29 октября 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

Ксения Собчак опубликовала скрин сообщений и звонков от неизвестных с угрозами. Угрозы телеведущей посыпались после ее выступления в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и критики главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фанатики угрожают отрезать голову этой женщине, назвавшей героем Макрона и раскритиковавшей Кадырова, обидевшегося на убитого учителя под Парижем, рассказавшего детям о свободе слова. «Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?» - обратилась Ксения Собчак.

Собчак, объясняя свои слова в поддержку Макрона говорила, что карикатуры могут быть как удачные, так и не очень. Но умного человека ничем спровоцировать нельзя. «Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак-полезет в драку», - считает Собчак.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя Самюэля Пати. Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама и высказался о необходимости построить «просвещенный ислам» на территории страны.

Владимир Познер как француз потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов.