Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 18+

Собчак показала скрин сообщений c угрозами отрезать ей голову

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Собчак показала скрин сообщений c угрозами отрезать ей голову
фото: pixabay.com

Ксения Собчак опубликовала скрин сообщений и звонков от неизвестных с угрозами. Угрозы телеведущей посыпались после ее выступления в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и критики главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фанатики угрожают отрезать голову этой женщине, назвавшей героем Макрона и раскритиковавшей Кадырова, обидевшегося на убитого учителя под Парижем, рассказавшего детям о свободе слова. «Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?» - обратилась Ксения Собчак. 

Собчак, объясняя свои слова в поддержку Макрона говорила, что карикатуры могут быть как удачные, так и не очень. Но умного человека ничем спровоцировать нельзя. «Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак-полезет в драку», - считает Собчак.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя Самюэля Пати. Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама и высказался о необходимости построить «просвещенный ислам» на территории страны.

Владимир Познер как француз потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов.

ИЧ

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью