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Владимир Познер как француз потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер как француз потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов
Владимир Познер, фото: vk.com/pozneronline_ru

Владимир Познер, журналист и телеведущий, у которого есть французское гражданство, потребовал, чтобы власти Франции действовали самым жестким образом и выслали из страны  несколько десятков тысяч человек.

Познер прокомментировал изданию «Подъем» информацию о терактах во Франции. «Как француз я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса», - заявил тележурналист.

«Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — высказал мнение Владимир Познер.

Он убежден, что инциденты во Франции — это вина самой страны, которая «исповедовала так называемую политкорректность». Как отметил Познер, «Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, главным образом Северной Африки, а потому принимает мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение, к которому они быстро привыкли и стали воспринимать как само собой разумеющееся».

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ИЧ

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