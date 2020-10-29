Владимир Познер как француз потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов

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29 октября 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер, фото: vk.com/pozneronline_ru

Владимир Познер, журналист и телеведущий, у которого есть французское гражданство, потребовал, чтобы власти Франции действовали самым жестким образом и выслали из страны несколько десятков тысяч человек.

Познер прокомментировал изданию «Подъем» информацию о терактах во Франции. «Как француз я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса», - заявил тележурналист.

«Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — высказал мнение Владимир Познер.

Он убежден, что инциденты во Франции — это вина самой страны, которая «исповедовала так называемую политкорректность». Как отметил Познер, «Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, главным образом Северной Африки, а потому принимает мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение, к которому они быстро привыкли и стали воспринимать как само собой разумеющееся».

Сегодня, 29 октября в Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар». Он был застрелен. За два часа до этого случая в Ницце террорист с ножом напал на людей в церкви. Убиты три человека. Террорист задержан.

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