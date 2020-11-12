Собянин объяснил введение коронавирусных ограничений в новогоднюю ночь
12 ноября 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ограничениях, введенных в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции, в новогоднюю ночь. Известно, что все заведения общественного питания с 13 ноября по 15 января будут работать до 23.00.
«Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома… Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин отметил, что неприятно вводить такие ограничения в Новый год, но устраивать ярмарки и традиционные детские елки - «это пир во время чумы». По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в столице, скорее всего, продолжится.
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