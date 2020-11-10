В Москве ограничили работу общепита из-за коронавируса

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10 ноября 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

кофе, фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что случаи заражения новой коронавирусной инфекцией продолжают расти. В связи с этим в столице вводятся дополнительные меры в борьбе с пандемией.

«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост», - высказал он.

Собянин отметил, что с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года заведения общественного питания не будут обслуживать посетителей (ресторанов, кафе, баров) с 23.00 до 6.00. Однако ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку.

Кроме того, столичные власти призывают организации, обслуживающим граждан, использовать систему чек-инов.