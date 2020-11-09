Воробьев постановил продлить в Подмосковье режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
9 ноября 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]
Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Московской области. Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пожилые люди должны будут оставаться дома до 29 ноября.
Глава региона продлил действие постановления, по которому режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действовал до 15 ноября.
Накануне Андрей Воробьев заявил об очень непростой ситуации с коронавирусом нового типа в Московской области. Он объявил, что из-за распространения коронавируса в Подмосковье будут введены дополнительные ограничения. С 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты, и они не смогут пользоваться общественным транспортом.
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