Воробьев: Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

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9 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

компьютер, фото: pixels.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе студентов вузов и колледжей переводят на дистанционный формат обучения.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение. Им с 16 ноября предстоят дистанционные занятия», - пояснил он в эфире телеканала 360.

Ранее Воробьев заявил, что с 11 ноября в Подмосковье заблокируют социальные карты пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.