Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Воробьев: Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Воробьев: Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
компьютер, фото: pixels.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе студентов вузов и колледжей переводят на дистанционный формат обучения.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение. Им с 16 ноября предстоят дистанционные занятия», - пояснил он в эфире телеканала 360.

Ранее Воробьев заявил, что с 11 ноября в Подмосковье заблокируют социальные карты пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

БА

В мире

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

Российские ВКС разбомбили в Сирии силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью