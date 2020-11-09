Воробьев: Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
9 ноября 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе студентов вузов и колледжей переводят на дистанционный формат обучения.
«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение. Им с 16 ноября предстоят дистанционные занятия», - пояснил он в эфире телеканала 360.
Ранее Воробьев заявил, что с 11 ноября в Подмосковье заблокируют социальные карты пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.
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