Воробьев: В Подмосковье могут заблокировать социальные карты людям старше 65 лет

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9 ноября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

пенсионер, фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе вводятся дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет.

«Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев отметил, что людям старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, поскольку болеть им категорически нельзя.

«С большой доли вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты (социальные карты)», - добавил он.