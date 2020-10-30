РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за осложнения ситуации с коронавирусом
30 октября 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
СМИ со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe сообщили, что россияне начали массово закупаться из-за опасений перед введением новых ограничений в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции.
Так, 20% опрошенных начали закупать впрок товары первой необходимости, 12% - приобретают также товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.
Кроме того, после возобновления ограничений в регионах, 51% респондентов стал чаще совершать покупки в своем районе. Около 40% опрошенных рассказали, что вынуждены начать экономить и покупать лишь самое необходимое.
В исследовании приняли участие 1611 человек. Опрос проводился в Интернете.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.