РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за осложнения ситуации с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

человек в маске, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe сообщили, что россияне начали массово закупаться из-за опасений перед введением новых ограничений в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции.

Так, 20% опрошенных начали закупать впрок товары первой необходимости, 12% - приобретают также товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Кроме того, после возобновления ограничений в регионах, 51% респондентов стал чаще совершать покупки в своем районе. Около 40% опрошенных рассказали, что вынуждены начать экономить и покупать лишь самое необходимое.

В исследовании приняли участие 1611 человек. Опрос проводился в Интернете.