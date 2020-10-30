Эпидемиолог Пшеничная назвала период, когда заболевший COVID-19 максимально заразен

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30 октября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией максимально заразен.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», - отметила она.

Пшеничная напомнила, что инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем. По ее словам, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Врач назвала ношение масок – «наиболее эффективным и простым методом» профилактики заболевания, поскольку она препятствует вдыханию вирусных частиц, а также распространению инфекции со стороны больного человека.

Ранее Пшеничная спрогнозировала количество случаев заражения в сутки на пике COVID-19 в РФ.