Эпидемиолог Пшеничная считает, что на пике COVID-19 в РФ может быть 20 тыс. случаев заражения в сутки
30 октября 2020, 07:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что на пике заболеваемости COVID-19 в РФ может быть 20 тысяч новых случаев заражения в сутки.
Пшеничная полагает, что после достижения показателя в 20 тысяч инфицированных в сутки, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа в стране. По словам эпидемиолога, сейчас все зависит от сознательности россиян.
Напомним, накануне на территории России зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа – 17 717.
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