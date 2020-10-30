Эпидемиолог Пшеничная считает, что на пике COVID-19 в РФ может быть 20 тыс. случаев заражения в сутки

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Marijan Murat/dpa

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что на пике заболеваемости COVID-19 в РФ может быть 20 тысяч новых случаев заражения в сутки.

Пшеничная полагает, что после достижения показателя в 20 тысяч инфицированных в сутки, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа в стране. По словам эпидемиолога, сейчас все зависит от сознательности россиян.

Напомним, накануне на территории России зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа – 17 717.