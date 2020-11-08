Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом нового типа в Московской области очень непростая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил:  сейчас в Подмосковье ищут врачей и средний медицинский персонал.

В минувшую субботу оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 информировал о выявлении 629 случаев инфекции за сутки в области, в пятницу - о 605 заразившихся.

Ранее сообщалось: доктор Болибок объяснил, почему мужчины тяжелее болеют коронавирусной инфекцией.

ЕЧ

В мире

Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что днем 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью