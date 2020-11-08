Губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой

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8 ноября 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом нового типа в Московской области очень непростая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил: сейчас в Подмосковье ищут врачей и средний медицинский персонал.

В минувшую субботу оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 информировал о выявлении 629 случаев инфекции за сутки в области, в пятницу - о 605 заразившихся.

Ранее сообщалось: доктор Болибок объяснил, почему мужчины тяжелее болеют коронавирусной инфекцией.