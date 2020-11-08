Доктор Болибок объяснил, почему мужчины тяжелее болеют коронавирусом

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8 ноября 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: pixabay.com

Мужчины тяжелее болеют при заражении коронавирусной инфекцией из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил отличие, и как связано течение болезни с гормонами.

По словам доктора Болибока, у женщин половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток, поэтому даже самый небольшой уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и там уничтожают вирусы. Мужской гормон - тестостерон - таких качеств не имеет, поэтому мужчины болеют тяжелее.

Болибок отметил, что при ковиде важно состояние внутренней оболочки сосудов. Как уточнил доктор, у мужчин из-за гормонов более выражены проявления атеросклероза, поэтому тромбозы у мужчин на фоне коронавируса развиваются чаще, и они обширнее, чем у женщин.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса.