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Юрий Лоза сомневается, что бойкот новогодних концертов, предложенный Меладзе, состоится

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Юрий Лоза сомневается, что бойкот новогодних концертов, предложенный Меладзе, состоится
Юрий Лоза, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал призыв Меладзе бойкотировать новогодние концерты. Он предполагает, что отказавшихся с удовольствием заменят другие артисты.

По словам Лозы, в новогодних телепередачах принимают участие 10% артистов, причем каждый год одни и те же. А 90% артистов сидят дома. Музыкант считает, что они вряд ли откажутся от выступления, если им позвонят.

Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

НС

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