Юрий Лоза сомневается, что бойкот новогодних концертов, предложенный Меладзе, состоится
14 ноября 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал призыв Меладзе бойкотировать новогодние концерты. Он предполагает, что отказавшихся с удовольствием заменят другие артисты.
По словам Лозы, в новогодних телепередачах принимают участие 10% артистов, причем каждый год одни и те же. А 90% артистов сидят дома. Музыкант считает, что они вряд ли откажутся от выступления, если им позвонят.
Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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