Адвокат подтвердил, что Харламов и Асмус официально развелись
29 октября 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена подтвердил, что суд расторг брак актрисы и юмориста Гарика Харламова. Ранее сообщалось, что пара, воспитывающая общую дочь, приняла решение расстаться.
Анатолий Кучерена уточнил, что бракоразводный процесс к настоящему моменту полностью завершен. Дочь Асмус и Харламова будет жить с матерью. По поводу раздела имущества, как предполагает адвокат, стороны договорятся позже во внесудебном порядке.
Ранее юморист рассказал, что в какой-то момент они с женой осознали, что просто не подходят друг другу. По словам Гарика Харламова, их отношения с Кристиной Асмус осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.
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