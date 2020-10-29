Адвокат подтвердил, что Харламов и Асмус официально развелись

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29 октября 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Кристина Асмус и Гарик Харламов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена подтвердил, что суд расторг брак актрисы и юмориста Гарика Харламова. Ранее сообщалось, что пара, воспитывающая общую дочь, приняла решение расстаться.

Анатолий Кучерена уточнил, что бракоразводный процесс к настоящему моменту полностью завершен. Дочь Асмус и Харламова будет жить с матерью. По поводу раздела имущества, как предполагает адвокат, стороны договорятся позже во внесудебном порядке.

Ранее юморист рассказал, что в какой-то момент они с женой осознали, что просто не подходят друг другу. По словам Гарика Харламова, их отношения с Кристиной Асмус осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.