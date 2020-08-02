Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
2 августа 2020, 23:02[ «Аргументы Недели» ]
Кристина Асмус пошутила, что будет невестой на свадьбе бывшего мужа. Актриса умеет шутить. Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе. Сейчас пара находится в состоянии бракоразводного процесса.
Если у Кристины, как она демонстрирует в соцсети, личная жизнь только на съемках, то Гарику приписывают даже не романы, а женитьбу. В Instagramфолловеры спросили Асмус, знает ли она, что Гарик строит отношения с другой девушкой, и в январе у них свадьба. Актриса моментально нашла что ответить. "Да, а я подружка невесты", — пошутила она.
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