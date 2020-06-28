Собчак собирается судиться с напавшими на нее и съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре

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28 июня 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

правосудие, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Ксения Собчак намерена обратиться в суд после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. После того, как Собчак побывала в травмпункте и в отделении полиции Верхнепышминский, она сказала, что собирается готовить иски. И работать над созданием большого фильма и ее Ютуб-канале.

Собчак опубликовала видео с камеры своей помощницы, в котором есть доказательство, что съемочную группу "Осторожно, Собчак" избили в женском монастыре под Екатеринбургом, который захватил схиигумен Сергий.

Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении. Прихожане назвали имя и должность матушки, на которую показала журналистка.

В своем Telegram-канале Собчак написала последовательность своих действий после инцидента:

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы, и готовить иски. Слава Богу, часть свидетельств на других флешках. На этом замолкаю — продолжаем работать...». Она поблагодарила коллег за поддержку.

На Собчак и ее группу в монастыре напали примерно 30 человек. При этом был разбит телефон, отобрана дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Пострадали Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков. Они обратились в полицию.