Собчак собирается судиться с напавшими на нее и съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак намерена обратиться в суд после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. После того, как Собчак побывала в травмпункте и в отделении полиции Верхнепышминский, она сказала, что собирается готовить иски. И работать над созданием большого фильма и ее Ютуб-канале.
Собчак опубликовала видео с камеры своей помощницы, в котором есть доказательство, что съемочную группу "Осторожно, Собчак" избили в женском монастыре под Екатеринбургом, который захватил схиигумен Сергий.
Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении. Прихожане назвали имя и должность матушки, на которую показала журналистка.
В своем Telegram-канале Собчак написала последовательность своих действий после инцидента:
«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы, и готовить иски. Слава Богу, часть свидетельств на других флешках. На этом замолкаю — продолжаем работать...». Она поблагодарила коллег за поддержку.
На Собчак и ее группу в монастыре напали примерно 30 человек. При этом был разбит телефон, отобрана дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Пострадали Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков. Они обратились в полицию.