Бить не били, но поваляли точно и камеру отобрали. Собчак опубликовала видео своей вылазки в монастырь
27 июня 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак опубликовала видео с камеры своей помощницы, в котором есть доказательство, что съемочную группу "Осторожно, Собчак" избили в Среднеуральском монастыре, который захватил схиигумен Сергий.
"Девушка в черном и фиалковом платке с нами-Христина,которая свидетельствует о побоях ,когда была подростком. Филипп-в камуфляжных штанах-тоже бывший послушник которого избивали кабелем,и по три дня морили голодом. Мы готовили фильм об издевательствах над детьми в среднеуральском женском монастыре", - написала Собчак на своем канале.
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