Бить не били, но поваляли точно и камеру отобрали. Собчак опубликовала видео своей вылазки в монастырь

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Ксения Собчак опубликовала видео с камеры своей помощницы, в котором есть доказательство, что съемочную группу "Осторожно, Собчак" избили в Среднеуральском монастыре, который захватил схиигумен Сергий.

Судя по ролику - бить не били, но поваляли изрядно и отобрали камеру. Ксения уже успела пообщаться с полицией и рассказать подробности случившегося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 27 Июн 2020 в 7:04 PDT

"Девушка в черном и фиалковом платке с нами-Христина,которая свидетельствует о побоях ,когда была подростком. Филипп-в камуфляжных штанах-тоже бывший послушник которого избивали кабелем,и по три дня морили голодом. Мы готовили фильм об издевательствах над детьми в среднеуральском женском монастыре", - написала Собчак на своем канале.