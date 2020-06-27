Ксения Собчак рассказала подробности о нападении полиции. «Людей, как минимум, точно не били» - ответили в монастыре

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27 июня 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, съемочную группу которой побили в Среднеуральском монастыре, дождалась приезда полиции. Она рассказала, что же именно случилось в обители, захваченной схиигуменом Сергием.

"Мы же снимаем про коронавирус, про отца Сергия как ковид-диссидента. Мы попали с одной из послушниц на территорию монастыря с другой стороны, чтобы она посетила могилу своей духовной матери, монахини, которая умерла из-за несвоевременно оказанной ей помощи. Отец Сергий запрещал ей обращаться в больницу, и она умерла буквально за месяц. Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее. Несмотря на то, что у нас есть видео с другой камеры, они утверждают, что у нас камеры не было", - сообщила она.

Собчак собирается настаивать на обвинении в порче имущества и избиение документалиста Сергея Ерженкова, однако в монастыре считают, что Собчак устроила провокацию.

"Людей, как минимум, точно не били. Это очень качественные профессиональные действия для того, чтобы когда вышел ролик на канале, у него было много просмотров"., - заявил Всеволод Могучев, представитель отца Сергия,

Священники рассказали свою верчию, что никакого насилия ни к Собчак, ни к членам её съёмочной группы они не применяли. Просто взяли за руки и вывели за территорию обители. И всё это чистой воды хайп.

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