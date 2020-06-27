«Меня держали, пока били коллег», Собчак сообщила, что на ее съемочную группу напали в монастыре, захваченном отцом Сергием

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27 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото: соцсети

Ксения Собчак в надежде на «жареное» интервью отправилась в Среднеуральский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. И вот сегодня в своем Telegram-канале она сообщила, что на съемочную группу напали в обители.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», - хаотично писала ведущая своем аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 27 Июн 2020 в 4:38 PDT

Похоже, провокации в стиле "Осторожно, Собчак", монастырской братии совсем не понравились. Ксения Анатольевна также написала, что полицию вызвали полчаса назад, но до сих пор никто не приехал. "Екатеринбург, это как", - возмущается она.

«Там настоящая секта, там мозги промывают», рассказывают местные жители о монастыре