«Меня держали, пока били коллег», Собчак сообщила, что на ее съемочную группу напали в монастыре, захваченном отцом Сергием
27 июня 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак в надежде на «жареное» интервью отправилась в Среднеуральский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. И вот сегодня в своем Telegram-канале она сообщила, что на съемочную группу напали в обители.
«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», - хаотично писала ведущая своем аккаунте.
Похоже, провокации в стиле "Осторожно, Собчак", монастырской братии совсем не понравились. Ксения Анатольевна также написала, что полицию вызвали полчаса назад, но до сих пор никто не приехал. "Екатеринбург, это как", - возмущается она.
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