«Там настоящая секта, там мозги промывают», Ксения Собчак и ее подписчики о самом скандальном отце Сергие

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Сергий-один из самых скандальных схиигуменов нынешнего времени. Он 13 лет отсидел за убийство человека, пришёл к вере, имеет десятки тысяч последователей. Отрицает пандемию и коронавирус, верит в чипирование, а гроб в своей келье использует вместо тумбочки.

После того, как Ксения Собчак рассказала о избиении своей съемочной группы в Среднеуральском монастыре, куда она поехала, чтобы сделать интервью с отцом Сергием, который захватил обитель и пообещал, что ее теперь смогут взять только боем, многие подписчики стали писать о том, что « у этого «старца» Сергия там настоящая секта».

«Шепчут, что по документам этот Уральский монастырь принадлежит Романову, а не епархии. Поэтому его не могут оттуда выгнать. Жертвы этой секты очень боятся «схимника». Мозги промывают так, что паника даже не от физической расправы. А что Сергий проклянёт или наведёт порчу. Короче, поезд прибыл на конечную станцию Средневековье. Осталось только вспыхнуть огням инквизиции», - рассказывают местные жители.

Кроме того, они говорят о случаях издевательства над детьми в монастырской школе, якобы бывшие послушники рассказывали, что их избивали за провинности. А еще говорят, что православие — самая мирная религия.