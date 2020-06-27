«Там настоящая секта, там мозги промывают», Ксения Собчак и ее подписчики о самом скандальном отце Сергие
27 июня 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
Отец Сергий-один из самых скандальных схиигуменов нынешнего времени. Он 13 лет отсидел за убийство человека, пришёл к вере, имеет десятки тысяч последователей. Отрицает пандемию и коронавирус, верит в чипирование, а гроб в своей келье использует вместо тумбочки.
«Шепчут, что по документам этот Уральский монастырь принадлежит Романову, а не епархии. Поэтому его не могут оттуда выгнать. Жертвы этой секты очень боятся «схимника». Мозги промывают так, что паника даже не от физической расправы. А что Сергий проклянёт или наведёт порчу. Короче, поезд прибыл на конечную станцию Средневековье. Осталось только вспыхнуть огням инквизиции», - рассказывают местные жители.
Кроме того, они говорят о случаях издевательства над детьми в монастырской школе, якобы бывшие послушники рассказывали, что их избивали за провинности. А еще говорят, что православие — самая мирная религия.
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