Названо имя монахини, которую Собчак обвинила в избиении. От комментариев в Среднеуральском монастыре отказываются

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27 июня 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Отец Сергий, фото из соцсети Вконтакте

Уральские журналисты попытались узнать подробности инцидента с избиением Ксении Собчак и ее и съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. От комментариев в обители отказываются.

Но выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиениие. Прихожане назвали имя и должность матушки, на которую показала журналистка.

Прихожане монастыря рассказали, что монахиня, на которую указывает Ксения Собчак в своем видео, руководитель канцелярии обители «Спорительница хлебов» матушка Татьяна.

Узнать детали ситуации хотел корреспондент URA.RU, но в канцелярии монастыря отвечать на вопросы СМИ не стали, просто сбросили вызов телефона.

«Меня держали, пока били коллег», - Собчак сообщила, что на ее съемочную группу напали в монастыре, захваченном отцом Сергием