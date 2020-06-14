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Пригожин перечислил свое имущество

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Пригожин перечислил свое имущество
Фото: Иосиф Пригожин, Веленгурин Владимир/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал поклонникам о своем благосостоянии и перечислил движимое и недвижимое имущество. Однако главным своим богатством деятель искусства назвал супругу Валерию и детей.

«Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. … Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», - поделился он.

Пригожин добавил, что в семье всего один автомобиль, а другие предоставляют компании-производители на основе контракта. Среди них он назвал Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

Кроме того, продюсер признался, что вырос в бедной семье и знает, что это такое «жить от зарплаты до зарплаты».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что готов раздать деньги, которые смогут помочь артистам хотя бы с расходами на продукты.

БА

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