Пригожин низко поклонился руководству страны и сообщил, что готов раздать деньги попавшим в «бедственное положение» музыкантам

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14 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что благодарен правительству за меры поддержки российских музыкантов и готов раздать деньги, которые смогут помочь артистам хотя бы с расходами на продукты.

«Хочу вам сказать, что я низко кланяюсь нашему руководству страны. Во-первых, нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ, которые я готов отдать музыкантам, оказавшимся в бедственном положении. Более того, нам компенсировали затраты наши, приличные, нашему телеканалу, денежные. Всё-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить. Что касается моих заявлений о том, что артисты находятся в бедственном положении, безусловно, они оказались, особенно частный сектор. Действительно оказались в сложнейшей ситуации музыканты. Творческий человек, актёр, музыкант не может находиться взаперти, он должен выступать. Нужно профессионально развиваться», - сообщил продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Пригожин предложил свою кандидатуру на пост советника в Министерстве культуры. Продюсер рассказал, что российские артисты из-за карантина и отмены концертов находятся в «чудовищной ситуации» и бедствующим артистам нужна помощь государства.