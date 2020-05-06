После болезни Надежда Бабкина пересмотрела ценности в жизни

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6 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала, что ситуация с болезнью заставила ее о многом задуматья. По ее словам, теперь она смотрит на свою жизнь другими глазами и планирует многое обдумать.

«У меня ведь никого, кроме сына и его детей, моих внуков, больше нет. У меня папы, мамы нет, дедушек, бабушек тоже нет, нет брата. Есть только я одна … Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет. Но я должна подумать. Тщательно подумать», - поделилась размышлениями певица.

Бабкина вспомнила, как через несколько минут после выхода из комы захотела квашенной капусты: «Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли!».

1 мая Надежда Бабкина впервые после выздоровления вышла на связь с поклонниками. Напомним, что у певицы выявили пневмонию, тест на коронавирус дал отрицательный результат.