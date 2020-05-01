Надежда Бабкина впервые обратилась к поклонникам после выздоровления

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1 мая 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram ngbabkina

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые после выздоровления вышла на связь с поклонниками. Руководитель театра «Русская песня» опубликовала пост с благодарностью всем, кто ее поддерживал на своей странице в Instagram.

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», - написала Бабкина.

Бабкина отметила, что благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей ей удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Женщина поблагодарила весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье,» - заключила Надежда Георгиевна.

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